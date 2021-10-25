وزير القوى العاملة يبحث تذليل العقبات أمام العمالة المصرية في قطر

التقى وزير العمل القطري، الدكتور علي بن سعيد المري، في مكتبه بمقر وزارة العمل القطرية بالدوحة، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على هامش اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية، مؤكدا أنّه في بلده الثاني قطر، وأشاد بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

ولفت المري، بحسب بيان، إلى عمق ومتانة العلاقة بين مصر وقطر، وذلك بحضور السفير عمرو الشربيني سفير مصر لدى قطر، وآمال عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية بوزارة القوى العاملة، وإيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، والسكرتير الأول بالسفارة محمد الحفناوي، والملحق العمالي خالد فتحي.

تذليل أي أمور عالقة تخص العمالة المصرية ناتجة عن جائحة كورونا في قطر

وأكد وزير العمل القطري، حرصه على تذليل أي أمور عالقة تخص العمالة المصرية ناتجة عن جائحة كورونا، مشيرا إلى أنّ هناك تواصل مستمر مع البعثة المصرية والملحق العمالي بالسفارة المصرية بالدوحة في الشأن العمالي، كما لفت إلى استمرار اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، لدعم أطر التعاون المشترك تحت قيادة زعماء البلدين.

وأشاد وزير العمل القطري، بالنهضة التي يمر بها البلدين في ضوء قيادة سياسية حكيمة تحرص علي رفعة البلاد، مطمئنا عن سير أعمال مجلس إدارة منظمة العمل العربية.

سعفان: قطر في قلب مصر

من جانبه، قدّم سعفان الشكر والتقدير للوزير على حفاوة الاستقبال، مؤكدا العلاقة الوطيدة التي تجمع مصر قطر بشكل مباشر في مختلف المجالات، والتي أكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنّ قطر في قلب الدولة المصرية لا تغيب عنها، فهما شريان ينبض من قلب واحد، ومصالحهما مشتركة مهما ابتعدت الحدود.

وشدد سعفان على أنّ التعاون والتكامل بين الوزارتين أمر ضروري ومهم لتحقيق المصالح المشتركة، مؤكدا أنّ هذا يتطلب تنسيقا ومتابعة مستمرة من الجانبين.

وفى ختام اللقاء، أهدى وزير القوى العاملة، الوزير القطري، هدية تذكارية من الصناعة المصرية، تعبيرا منه عن عمق العلاقات المصرية القطرية، والتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات على المستويات كافة.