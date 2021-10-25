ضبط مخزن يحتوي على مواد سريعة الاشتعال بحدائق الأهرام

في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتكثيف حملات ضبط المخالفات والمنشآت التي تدار بدون ترخيص، تمكنت أجهزة محافظة الجيزة، من خلال قطاع هضبة الأهرام، من رصد جراج تستغله إحدى الشركات الخاصة في تخزين مواد سريعة الاشتعال، وسط العمارات السكنية بالمنطقة.

التحفظ على المضبوطات وإغلاق المخزن غير المرخص

وعلى الفور، تمت مداهمة المخزن غير المرخص، الذي يقع في القطعة رقم 157 بالمنطقة (ط) في حدائق الأهرام، وتم التحفظ على المضبوطات، وإغلاق المنشأة، كما تم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

جاء ذلك في ضوء تكليفات محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، للأجهزة المحلية في مختلف مدن ومراكز المحافظة، بالمتابعة الدورية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت التي تُدار بالمخالفة للقانون.

حملات مكثفة لرفع الباعة الجائلين بمنطقة التجنيد

كما تمكنت الحملات المكثفة، التي ينفذها حي الهرم، في منطقة حدائق الأهرام، من رفع الباعة الجائلين بمنطقة التجنيد، شملت عربات مأكولات وتروسيكلات وثلاجات عرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، بمتابعة من تيسير عبد الفتاح، رئيس حي الهرم، وتوفيق جمال، رئيس قطاع هضبة الأهرام.

https://youtu.be/ShRRUyx_tLM