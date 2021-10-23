«الجيزة»: مصير نسناس حدائق الأهرام في يد حديقة الحيوان

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، اليوم، أن مصير نسناس حدائق الأهرام حاليا في يد الحياة البرية بحديقة الحيوان، لافتا إلى أن مديرية الطب البيطري شكلت في شهر أغسطس الماضي، لجنة توجهت بحضور مسؤولي الحياة البرية إلى منطقة حدائق الأهرام التابع لحي الهرم لاصطياد النسناسين اللذين أثارا ذعر السكان بالمنطقة.

تشكيل لجنة للبحث عن مصدر النسناسين

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أن مديرية الطب البيطري بالجيزة شكلت لجنة لعمل التحريات اللازمة للبحث عن المكان الذي أتى منه النسناسين لمنطقة حدائق الأهرام لكشف حقيقة الواقعة الغريبة التي أدت إلى استياء عدد كبير من المواطنين الذين أدوا دورهم بإبلاغ محافظة الجيزة ومديرية الطب البيطري لاتخاذ اللازم.

تحرير محضر بالواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن أحد الأشخاص من السيطرة على النسناس الهارب من شهر أغسطس الماضي، وأمسكه من أمام منزله ووضعه في قفص وتوجه به إلى قسم شرطة الأهرام والذي أخطر مديرية الطب البيطري بالجيزة، ومسئولي حديقة الحيوان لإيداع النسناس في الحديقة.

استدعاء مالك النسانيس

واستدعى قسم شرطة الأهرام، مالك النسانيس الذي اعترف بشرائها من أحد المحلات الواقعة بنطاق حي العجوزة، التابع لمحافظة الجيزة، لافتا إلى أنه أبلغ الأجهزة فور هروب النسانيس لاتخاذ اللازم.

استغاثات لحي الهرم ومحافظة الجيزة

واستغاث عدد كبير من سكان المنطقة، في أغسطس الماضي، بحي الهرم ومحافظة الجيزة ومديرية الطب البيطري بالجيزة؛ للبت في الواقعة، وكشف حقيقة جلب النسانيس إلى المنطقة، ومحاسبة المتسبب في إثارة حالة الذعر بين الأهالي.