محافظ الجيزة يفتتح أعمال إنشاء خزان المياه الأرضي بالبراجيل

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال إنشاء خزان المياه الأرضي بمنطقة البراجيل بمركز أوسيم، اليوم، ضمن مشروع تطوير منطقة أرض اللواء، الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحه مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية، في اطار تنفيذ برنامج الإرتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة، رافقه «كريستيان بارجر»، رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي بمصر و «أوليفر بارهيلي»، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار.

المحافظ: تعاون وثيق مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية على مدار سنوات

وأكد المحافظ على التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية على مدار سنوات والتي شملت تطوير ورصف منطقة سوق ميت عقبة، وإحلال وتجديد شبكات الإنارة بميت عقبة، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمنطقتي ميت عقبة «1،2،3»، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمناطق ميت عقبة «1،2»، و أرض اللواء 2 وشمال المحور بمنطقة الصفطاوي.

وأشار المحافظ في بيان صحفي، إلى تنفيذ مشروع خط طرد مياه الشرب بمنطقة أرض اللواء ومد شبكات إنحدار صرف صحى بمناطق الصفطاوي ومنطقة حرم الطريق الدائري ومناطق سلامة الراضي، لافتا إلى افتتاح أعمال إنشاء خزان مياه الشرب الأرضى سعة 6000 م٣ والمباني الملحقة به كثمرة جديدة للتعاون.

وأكد محافظ الجيزة أن تلك المشروعات ساهمت فى إحداث نقلة حضارية لسكان تلك القطاعات حيث استفاد منها 388.7 ألف مواطن وساهمت بشكل كبير في القضاء على ما كانت تعانيه من نقص في بعض الخدمات إلى جانب ذلك، ساعدت تلك المشروعات على توفير العديد من فرص العمل للمواطنين من أهالي المنطقة.

ومن جانبه وجه رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، الشكر للأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة لما لمسه من تعاون مثمر خلال مراحل العمل مع تطلعه لمزيدا من التعاون في المرحله المقبلة.

حضر فعاليات الافتتاح ممثلي مفوضه الاتحاد الأوروبي وهند عبد الحليم نائب المحافظ والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والمهندس حاتم مكرم مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .