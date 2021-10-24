الجيزة تنفذ أعمال صيانة لكوبري الساحل ومحور صفط اللبن

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة مجهوداتها لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية والكباري، وذلك في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة تسهيل حركة سير المواطنين والمركبات وتحقيق السيولة المرورية بالطرق.

صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية والأسوار بمطالع كوبري الساحل

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان صادر عنها اليوم، إلى تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية والأسوار بمطالع كوبري الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات، وكذلك القادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى) لتحقيق السيوله المروريه اللازمه .

إجراء صيانة وإصلاح لبعض الأسوار الحديدية

وأجرت المحافظة صيانة وإصلاح لبعض الأسوار الحديدية المتأثرة بمحور صفط اللبن بحي بولاق الدكرور، وذلك حفاظا على سلامه المواطنين.

وكانت محافظة الجيزة أغلقت بشكل جزئي مطالع كوبري الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات، وكذلك القادم من مناطق الوراق في اتجاه محافظة القاهرة لمدة 3 أيام بدأت من الخميس إلى السبت الماضي، للتنفيذ أعمال رفع كفاءة الكوبري من حيث الفواصل والأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية.

ونسقت محافظة الجيزة مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، إضافة إلى تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة.

تجريد ورفع كفاءة طريق أحمد عرابي بشارع المطار

وفي نفس الإطار، نفذت محافظة الجيزة حملات تجريد وتمهيد للطرق، حيث قام حي شمال الجيزة بأعمال تجريد ورفع كفاءة طريق أحمد عرابي بشارع المطار، وكوبري البراجيل، في اطار مجهودات تحسين حركة سير المواطنين بالطريق دون أي معوقات

رفع المخلفات والتراكمات من نقطة تجمع الإصلاحية

وأشار محافظة الجيزة، في البيان، إلى قيام حي بولاق الدكرور برفع المخلفات والتراكمات من نقطة تجمع الإصلاحية بحي بولاق الدكرور، والتي تعد محل شكوى من المواطنين، حيث تم الدفع بالمعدات وفرق النظافه اللازمة لرفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة.