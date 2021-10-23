تعرف على كليات جامعة الأزهر المعتمدة في مصر من قبل «الاعتماد والجودة»

كشفت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس هيئة الجودة والاعتماد التابع لمجلس الوزراء، قائمة كليات جامعة الأزهر الحكومية الحاصلة على الاعتماد خلال العام الجامعي 2020-2021، موضحة أن عدد الكليات التي جرى اعتمادها وصل الـ23 كلية بالجامعة الأم والمحافظات، مؤكة على أن خطة الهيئة الفترة المقبلة تتمثل في الوصل إلى اعتماد 80% من مؤسسات التعليم العالي حتى عام 2030 ضمن أهداف خطة التنمية المستدامة.

كليات جامعة الأزهر المعتمدة في مصر من قبل الاعتماد والجودة

وأضافت عيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن خطة الهيئة تهدف إلى عودة الريادة للجامعات الحكومية المصرية مرة أخرى، وأن تكون كل الجامعات معتمدة من قبل مختلف مؤسسات الاعتماد حول العالم لضمان وجود فرص عمل متميزة للخريجين بمختلف أنحاء العالم، موضحة أن هناك عدد من المجالات المصرية معتمدة دولياً كالقطاع الطبي، موضحة أن الهيئة نجحت منذ إنشائها في اعتماد 153 كلية بالجامعات الحكومية و39 بالجامعات الخاصة و33 معهدا حتى أغسطس الماضي، لافتة إلى أنه مستهدف حتى 2030 ضمن إستراتيجية الدولة المصرية اعتماد 80% من مؤسسات التعليم العالي الجامعي.

كليات جامعة الأزهر المعتمدة في مصر من قبل الاعتماد

- كلية طب بنين جامعة الأزهر

- كلية طب الأسنان للبنات

- كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة

- كلية اللغة العربية بشبين الكوم

- كلية العلوم بنين بالقاهرة

- كلية العلوم بنات جامعة الأزهر

- كلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة الأزهر

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الإسكندرية

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية فرع البنات بالقاهرة

- كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة

- كلية الصيدلة بنات القاهرة

- كلية الشريعة والقانون

- كلية الطب بنات جامعة الأزهر

- كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بالمنوفية

- كلية طب الأسنان بنين القاهرة

- كلية الصيدلة بنين القاهرة

- كلية اللغة العربية بإيتاي البارود

- كلية الشريعة والقانون بدمنهور

- كلية أصول الدين والدعوة بالقاهرة

- كلية علوم بنين أسيوط

- كلية الشريعة والقانون بتقهنا الأشراف

- كلية طب دمياط بنين