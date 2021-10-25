الأربعاء.. أول اجتماع لجامعة الأزهر في العاصمة الإدارية برئاسة الطيب

يعقد مجلس جامعة الأزهر، اجتماعه الشهري بكامل هيئته بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك يوم الأربعاء المقبل، وفق ما ذكرته جامعة الأزهر، مبينة أنَّ ذلك يأتي دعمًا لجهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، وتأكّيدًا أنَّ الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، في قلب الأحداث يتفاعل ويتناغم معها أولًا بأول.

جامعة الأزهر لا يقتصر دورها على التعليم بل والمشاركة الفاعلة

وقال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر: «إننا دائمًا وأبدًا نؤكّد أن جامعة الأزهر لا يقتصر دورها على التعليم وحسب، بل الأمر يتخطى ذلك إلى المشاركة الفاعلة في كل ما يخص الدولة المصرية والمواطن المصري، من خلال إعداد القوافل الطبية والإغاثية داخل مصر وخارجها؛ دعمًا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، إلى جانب الخدمات الطبية المجانية المقدمة من قطاع المستشفيات الجامعية بالجامعة بالقاهرة ودمياط وأسيوط، واستضافة العالقين في ظل جائحة كورونا بالمدن الجامعية والبالغ عددهم 4 آلاف عالق، وقيام الجيش الأبيض بكليات الطب بالجامعة بعمليات تدريب وتأهيل للكوادر الطبية بمختلف مستشفيات وزارة الصحة منذ اندلاع الجائحة».

الإجتماع تأكيد دعم الجامعة لجهود القيادة السياسية

وأكّد أنَّ انعقاد مجلس الجامعة بالعاصمة الإدارية الجديدة يعد تأكيدًا لدعم الجامعة لجميع جهود القيادة السياسية نحو البناء والتنمية الشاملة التي تشهدها جميع قطاعات الدولة، ومباركة جهود القيادة السياسية نحو التعمير وبناء الجمهورية الجديدة.