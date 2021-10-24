بالأسماء.. علماء الأزهر المختارين بتقرير ستانفورد الأمريكية لتميزهم

كشفت النتائج الإحصائية في تقرير جامعة ستانفورد الأمريكية لهذا العام زيادة في عدد علماء جامعة الأزهر الذين شملهم تقرير هذا العام قدرها 100 % عن العام الماضي، وهذا بدوره يعكس مدى التقدم العلمي والتطور الذي يحرص عليه علماء جامعة الأزهر في مختلف المجالات العلمية، خاصة وأن جامعة الأزهر تتميز وتتفرد عن مثيلاتها من الجامعات بقطاعات العلوم العربية والشرعية، والتي تنتج معارف وعلوم لا توجد إلا فيها بما يرسخ ويعمق دور جامعة الأزهر الحضاري والإنساني كأقدم جامعة مستمرة في التاريخ الإنساني وكأزهر واحد فقط في العالم، هذا وقد تضاعف التاثير الأكاديمي العلمي هذا العام في قطاع العلوم الأساسية مما يعد خطوة مؤثرة وتدعو للفخر ولمزيد من الإنجاز والتميز في ظل الرؤية الموضوعة من إدارة الأزهر جامعًا برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وسعادة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ لدعم التطور المطرد والمشاركة الفعالة للمجتمع العلمي في شتى المجالات، وعلى المستويين المحلي والدولي.

هذا وقد تضمن تقرير ستانفورد الأمريكية كل من:-

ـ الدكتور خالد مخيمر، أستاذ الرياضيات، وكيل كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث.

- الدكتور جمال أبو السرور، أستاذ أمراض النساء والولادة بطب الأزهر بنين القاهرة، مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، عميد كلية الطب الأسبق الدكتور ياسر صادق، أستاذ الفيزياء التطبيقية بكلية العلوم بنين بأسيوط.

- الدكتور عصام شعبان، أستاذ الفيزياء التطبيقية بكلية العلوم بنين بالقاهرة.

-الدكتور هشام البشبيشي، أستاذ الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بكلية الصيدلة بنين بالقاهرة.

-الدكتور عاطف الطاهر، أستاذ الفيزياء بكلية العلوم بأسيوط.

-الدكتور كمال علي، أستاذ الفيزياء بكلية العلوم بنين بأسيوط.

-الدكتور شمس عيسى، أستاذ الفيزياء بكلية العلوم بنين بأسيوط.

-الدكتور جمعة سند، أستاذ الفيزياء بكلية العلوم بنين بأسيوط.

-الدكتور كمال رسلان، أستاذ الرياضيات بكلية العلوم بنين بالقاهرة.

-الدكتور محمد بدران، أستاذ الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة.

-الدكتور حسن سعد الدين، أستاذ الميكروبيولوجي وعلوم النبات بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

ـ الدكتور محمد زين، أستاذ علوم النبات بكلية العلوم بنين القاهرة.

-الدكتور ياسر عبد المعبود، أستاذ الرياضيات بكلية العلوم بنين بأسيوط.-الدكتور رضا عبد الحميد، أستاذ الكيمياء بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

ـ الدكتور إسماعيل عوض، أستاذ الرياضيات بكلية العلوم بنين بالقاهرة.

-الدكتور عبد الرحمن علي، أستاذ الميكروبيولوجي وعلوم النبات بكلية العلوم بنين بالقاهرة، -الدكتَور أحمد سالم، أستاذ الكيمياء بكلية العلوم بنين بالقاهرة.

-الدكتور خالد علي، أستاذ الرياضيات بكلية العلوم بنين بالقاهرة.

-الدكتور صابر خميس شعبان، أستاذ الكيمياء بكلية العلوم بنين بأسيوط.