مصرع شاب تحت عجلات قطار «طنطا - المنصورة» بالمحلة

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عصر اليوم الاثنين، واقعة مصرع شاب دهساً تحت عجلات قطار «طنطا - المنصورة»، مما تسبب في تناثر أشلائه على طول الخط الحديدي، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

تفاصيل مصرع شاب مجهول في حادث دهس تحت عجلات قطار المنصورة

تعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من العقيد أشرف المعداوي، مأمور قسم أول المحلة الكبرى، يفيد بورود إخطار من مأمور قسم أول المحلة، بورود بلاغات من الأهالي تفيد بمصرع شاب مجهول الهوية، في العشرينيات من العمر، تحت عجلات قطار «طنطا - المنصورة»، وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث أول المحلة إلى مكان الواقعة.

التحريات الأمنية: مصرع الشاب أثناء عبوره شريط السكة الحديد

وكشفت التحريات الأمنية، التي أجراها الرائد معاذ الحسيني، رئيس مباحث قسم أول شرطة المحلة، عن أن الشاب أثناء عبوره شريط السكة الحديد، صدمه قطار المنصورة، حيث سقط تحت عجلات القطار، مما أدى إلى تناثر أشلاء جثته في موقع الحادث، ولا توجد شبهة جنائية.

كما خصصت سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، لحين التعرف على هوية الشاب واستخراج التصاريح اللازمة لدفن الجثة.

النيابة تأمر بانتداب خبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، حيث أمرت بانتداب خبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي لمناظرة جثة الشاب مجهول الهوية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الحادث.