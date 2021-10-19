مصرع شاب سقط من الطابق الرابع في قرية «صادق» بالبحيرة

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع في منزله بعزبة «صادق»، التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، مساء اليوم الثلاثاء، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

إخطار بسقوط شاب من الطابق الرابع

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة الدلنجات، يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع بمنزله، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى الدلنجات العام، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

تحديد هوية المتوفي وتحرير محضر بالواقعة

بالانتقال والفحص، تبين وفاة شاب يُدعى «إبراهيم شعبان إبراهيم مصطفى»، 18 سنة، وجرى حفظ الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

حادث تصادم بين سيارتين بكفر الدوار

كما شهدت قرية «كوم البركة» بمركز كفر الدوار حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل، اليوم الثلاثاء، أسفر عن سقوط إحدى السيارتين في ترعة «السعرانية»، دون وقوع خسائر بشرية.

سقوط سيارة داخل ترعة

تلقت مديرية أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بحدوث تصادم بين سيارتين، وسقوط إحداهما في الترعة، دون وقوع إصابات، وجرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع سيدة دهساً على طريق إسكندرية

كما لقيت سيدة مصرعها إثر تعرضها للدهس تحت عحلات سيارة مسرعة، أثناء عبورها طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، قرب مدخل كوبري أبو حمص بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع «ميرفت حسن محمد المزين»، 45 سنة، مقيمة بمنطقة «أبيس الثانية»، التابعة لمحافظة الاسكندرية، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.