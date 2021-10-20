مصرع شاب سقط من الطابق الـ5 في ظروف غامضة بمصر القديمة

لقي شاب مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الخامس في ظروف غامضة في منطقة مصر القديمة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها واستدعاء أسرة الشاب المتوفي، لسماع أقوالها حول الواقعة وهل تتهم أحدًا بالتسبب في الوفاه من عدمه.

جثة أسفل عقار مصر القديمة وسط بركة دماء

كان مأمور قسم شرطة مصر القديمة، تلقى بلاغًا بمصرع شاب إثر سقوطه من أعلى الطابق الخامس، وبالانتقال تبين العثور على جثة «أ.م»، 35 سنة، أسفل العقار المقيم به وسط بركة من الدماء.

وبالفحص تبين أنَّه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين إصابته بنزيف حاد وتهشم في الجمجمة، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات؟

شاب ينهي حياته ذبحًا بعد فقد عمله

وفي سياق منفصل، كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، واقعة العثور على شاب 40 سنه، مذبوحًا داخل شقته بمنطقة أرض اللواء، بدائرة قسم شرطة العجوزة، بأنَّها واقعة انتحار ولا توجد شبهه جنائية في الوفاة.

وأضافت التحريات، أنَّ المنتحر شاب أربعيني ولم يتزوج بعد، وأنه مقيم مع شقيقتين وهو مسؤول عن الإنفاق عليهما.

وأوضحت التحقيقات، أنَّ الشاب المنتحر ترك عمله منذ شهرين ولا يجد ما ينفق به علي شقيقتيه، إضافة إلى أن إحدى الشقيقتين تمّ تحديد موعد إجراء عمليه جراحية لها قبل واقعة الانتحار مباشرة.

وأضافت التحريات، أنَّ سبب انتحار الشاب فقدانه لعمله وعدم وجود ما ينفق به على شقيقتيه فذبح نفسه أمامهما، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.