مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم سيارة ودراجة بخارية بالفيوم

لقى شاب، مصرعه، أثناء استقلاله دراجة نارية، بعد أن صدمته سيارة ملاكي، يقودها شاب، 19 عاما، على طريق العامرية أمام مزلقان السكة الحديد، ليسقط قائد الدراجة البخارية على مسافة بعيدة بفعل قوة الاصطدام، وترتطم رأسه بالأرض بشدة فيسقط جثة هامدة غارقاً في دماءه، بينما أصيب قائد السيارة، الذي كان يقود السيارة بسرعة جنونية.

بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة وموتوسيكل

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بوقوع حادث تصادم مروّع بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية «موتوسيكل» على طريق العامرية قبل مزلقان السكة الحديد بنطاق المركز، ووجود مصاب ومتوفي.

الشرطة تنتقل لمعاينة موقع الحادث

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم هيثم طلبة، رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث، وجرى معاينة موقع الحادث، وتبين مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بين سيارة وموتوسيكل بسبب السرعة الزائدة.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين للمستشفى

وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع محمود شوقي أحمد، 35 سنة، متأثرا بإصابته بكسر في قاع الجمجمة ونزيف في المخ، جراء الحادث، وإصابة إسلام أحمد حسانين، 19 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثة، كما تم نقل المصاب إلى نفس المستشفى.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.