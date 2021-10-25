نجاح عملية نادرة لتسرب السائل الشوكي عبر منظار الأنف لمريضة بمستشفى السلام

أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، نجاح أول عملية نادرة لإصلاح تسرب السائل النخاعي الشوكي بسبب ثقب في قاع الجمجمة عبر منظار الأنف لمريضة بمستشفى السلام التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.

وقالت هيئة الرعاية الصحية، إن الفريق الطبي من استشاريي الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة بمستشفى السلام في بورسعيد، نجح في علاج مريضة كانت تعاني من تسريب السائل النخاعي الشوكي من الأنف، وذلك بعد إجراء الكشف والفحوصات الطبية اللازمة لها، حيث تبين وجود ثقب في قاع الجمجمة الأمامي للمريضة يتسرب منه سائل النخاع الشوكي، وعليه تم تجهيز المريضة للعمليات، وإجراء عملية إصلاح الثقب بالمنظار الضوئي الجراحي عبر الأنف، والذي ساهم في علاج المريضة دون الحاجة لفتح عظام الجمجمة أو الأنسجة المحيطة بالمخ، إضافة إلى ترقيع منطقة التسرب في قاع الجمجمة.

ولفتت الهيئة إلى إجراء العملية للمريضة على يد نخبة من أمهر الأطباء بمستشفى السلام ببورسعيد، تضم أنور عبد العاطي، مدرس واستشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة، ومحمد فايز، أخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة، ومحمد ناصف، استشاري التخدير، وعفاف غويبة، أخصائي التخدير، وبمعاونة فريق التمريض المتميز من المستشفى، مؤكدة استقرار الحالة الصحية للمريضة وإتمام العملية بنجاح.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن مستشفى السلام يتميز بكونه مستشفى متعدد التخصصات الطبية، حيث يتوافر بداخله العديد من الخدمات المستحدثة لعلاج منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل داخل نطاق المحافظة وبأحدث التقنيات العالمية؛ لعل أبرزها التشخيص المبكر لحالات التشوه أو التمدد الشرياني بالمخ، وعلاج مرضى التصلب المتعدد، وعمليات وجراحات المخ والأعصاب، وجراحات الأورام والمناظير، وعمليات تغيير المفاصل كاملة، وجراحات التجميل والحروق، إضافة إلى جراحات القلب والصدر، الوجه والفكين، والدموية وزراعة القوقعة، وأخيرًا عمليات إصلاح تسرب السائل النخاعي الشوكي باستخدام المنظار.

350 ألف خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل

وأوضح أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بالمستشفى لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، منذ بداية عام 2021 وحتى الآن، بلغ أكثر من 350 ألف خدمة طبية بمختلف التخصصات الطبية ووفق أعلى معايير الجودة العالمية، ويضم المستشفى نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في كافة التخصصات الطبية، كما يُجرى بداخلها كافة أنواع العمليات سواء الصغرى أو الكبرى أو المتوسطة، والنادرة منها والمتقدمة.

توفير الرعاية الصحية لمرضى مستشفى السلام

وتابع السبكي، أن مستشفى السلام بورسعيد مقام على مساحة 13,984 ألف متر مربع، وتتكون من 4 مبان «المبنى القبلي، المبنى اللينك، المبنى البحري، مبنى العيادات الخارجية»، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى، 95 سريرا داخليا، و4 غرف عمليات، و5 أسِرة تحضير، و6 أسِرة إفاقة، و15 عيادة خارجية، بالإضافة إلى أقسام العلاج الطبيعي والخدمات التشخيصية والصيدلة والصيدلة الإكلينيكية والاستقبال والطوارئ بالمستشفى.