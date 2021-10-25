لجنة الحوار الدولي تستعد لزيارة أوروبا لعرض «استراتيجية حقوق الإنسان»

تواصل لجنة الحوار الدولي، المُشكَلة من أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ والمجتمع المدني، جهودها لتنسيق زيارات خارجية جديدة، خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة استعراض الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان.

وفي وقت سابق من الشهر الجارِ، توجه وفد من اللجنة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتقى أعضاء بالكونجرس، إضافة إلى زيارة وزارة الخزانة الأمريكية، ومعهدي «واشنطن» و«وودرو ويلسون».

لجنة الحوار الدولي

وكشف أشرف ثابت، عضو مجلس الشيوخ، عضو لجنة الحوار الدولي، عن الترتيب لزيارة إلى أوروبا بنهاية شهر نوفمبر أو مطلع شهر ديسمبر المقبلين.

وقال ثابت، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه من المقرر خلال الزيارة لقاء مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، لعرض الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان ومناقشة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، على غرار زيارة الولايات المتحدة الأمريكية.

حقوق الإنسان

وأشار إلى أن اللجنة على تواصل مع الأطراف الأمريكية التي سبق لقائها، كاشفا عن زيارة جديدة للولايات المتحدة جارِ الإعداد لها، خلال شهرين أو ثلاثة على أقصى تقدير.

ولفت إلى أن الزيارة الثانية للولايات المتحدة، تهدف لاستكمال اللقاءات والمشاورات مع نفس الأطراف بشكل أساسي، للرد على ما يُثار حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وخلال شهر سبتمبر الماضي، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي بحسب بيان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية حينها، تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة، إلى المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.