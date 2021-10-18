عضو بـ«النواب»: نبحث إضافة مادة حقوق الإنسان للمناهج الدراسية

أكدت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، تبنيها للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل على ترجمتها لتشريعات في صالح المواطن المصري بما يثري ملف حقوق الإنسان في الدولة المصرية.

خطوات اللجنة لنشر الوعي بحقوق الإنسان

وقال النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة تدرس خطوات التثقيف في مجال حقوق الإنسان، والذي سيبدأ من خلال وزارات مختلفة تتعامل معها اللجنة مثل «وزارة التربية والتعليم وزارة التعليم العالي، وزارتي الثقافة، والإعلام، والمجلس الأعلى للإعلام، ووزارة الشباب والرياضة»، باعتبارهم منوطين بالعملية التعليمية والأقرب إلى الشباب، وبالتالي ستوجه اللجنة جلسات عدة لمناقشة ودراسة دور كل وزارة منهم، لتناول منهج التثقيف والتوعية.

تدريس حقوق الإنسان لمراحل التعليم قبل الجامعي

وأضاف أبو العلا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللجنة ستتابع التدرج المعرفي والثقافي لدى الطلاب في المراحل قبل الجامعي وبعد الجامعي خاصة هناك بعض الكليات تدرس مواد خاصة بحقوق الإنسان ولكن لا تضيف شيئا للطالب لذا يجب مراجعة المواد وتعديلها بما يخدم مصلحة الطالب ووعيه لإنشاء جيل جديد يعي تماما حقوقه وواجباته.

وأكد أبو العلا، أنه يتم دراسة إضافة مادة حقوق الإنسان بشكل صريح لمراحل التعليم قبل الجامعي والذي يثري من القيمة المعرفية لدي الطلاب بمبادئ المواطنة وحقوق الإنسان وهو ما أدرجته اللجنة في خطتها للانعقاد الجاري.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وقد أكدت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على مبادئ المواطنة وكفلت كل الحقوق السياسية والاقتصادية والصحية والحق في التعليم، كما أكدت على ضرورة تغيير الوعي المجتمعي ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتنشئة جيل يعرف جميع حقوقه، وذلك من خلال آليات جديد وذات فاعلية لنشر الوعي وإزالة الموروث الثقافي القديم لدى فئات المجتمع المختلفة.