«التموين»: ملتزمون ببيع طبق البيض بسعر 49 جنيها في المحافظات

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية: «مستمرون في ضخ الآلاف من أطباق البيض لفروع المجمعات الاستهلاكية بسعر مخفض للمواطنين عن السعر المتداول حاليا في السوق».

التزام المجمعات الاستهلاكية ببيع طبق البيض بسعر 49 جنيها

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة ومدير مشروع جمعيتي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «المجمعات الاستهلاكية ملتزمة ببيع طبق البيض بالسعر المعلن من الوزارة الذي يقل كثيرًا عن السعر المتداول في السوق، حيث يباع طبق البيض بسعر 49 جنيها في فروع المجمعات الاستهلاكية بالمحافظات التي تم ضخ دفعات إليها من أطباق البيض».

استمرار ضخ البيض من اتحاد منتجي الدواجن للمجمعات

ونوه «كمال» بأن اتفاق الوزارة مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن يتضمن ضخ دفعات تباعا لفروع المجمعات الاستهلاكية من أجل سد احتياج المواطنين من سلعة البيض التي شهدت ارتفاعا ملحوظا الآونة الأخيرة حتى قررت وزارة التموين ضخ الآلاف من أطباق البيض بأرخص سعر في السوق وهو 49 جنيهًا للطبق الذي يحتوي على عدد 30 بيضة.

معايير الضخ للمحافظات

وكشف «كمال»، عن أن ضخ البيض لفروع المجمعات الاستهلاكية جرى بالفعل في عدد كبير من المحافظات، موضحا أن الضخ مرتبط ومرهون باحتياج كل محافظة لسلعة البيض.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إلى إقبال المواطنين على شراء أطباق البيض المطروحة في المجمعات الاستهلاكية التي تتميز بجودتها فضلا عن أنها إنتاج نفس اليوم الذي يتم فيه الضخ، مضيفا أن الضخ لا يزال مستمرا لليوم الثالث على التوالي من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة في فروع المجمعات الاستهلاكية.

منع تلاعب التجار بأسعار السلع

وأفاد «كمال» بصدور تعليمات مشددة من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار متابعة ورقابة الأسواق من أجل ضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار بأسعار السلع.