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محمود مسلم

طرح طبق البيض بـ45 جنيها في منافذ وزارة الزراعة

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الوطن
05:36 م | الإثنين 25 أكتوبر 2021
طرح طبق البيض بـ45 جنيها في منافذ وزارة الزراعة

طرح قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، التابع لوزارة الزراعة، اليوم، البيض في منافذ الوزارة، بأسعار تراوحت بين 46: 47 جنيها لطبق البيض الأحمر والأبيض.

ضبط أسعار البيض 

وجاء ذلك نتيجة للجهود التي يبذلها وزير الزراعة السيد القصير لضبط أسعار بيض المائدة وتوفيره للمواطنين بأسعار عادلة ومناسبة، وتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

أسعار البيض في منافذ وزارة الزراعة 

ومن المقرر استمرار وزارة الزراعة، في طرح البيض عبر منافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية بأسعار أقل من السوق.

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