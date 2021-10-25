رابط منصة مدرستي التعليمية.. اعرف خطوات تفعيل حساب لمتابعة الدروس

كثر البحث خلال الأيام الماضية، عن رابط منصة مدرستي التعليمية، حيث ينتظر العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية، الدخول على منصة مدرستي ومتابعة الدروس المختلفة أون لاين.

وظهرت المنصات التعليمية والمواقع الإلكترونية، لإتاحة التعليم عن بعد، وذلك لمنع الاختلاط، والحد من انتشار فيروس كورونا، وأنشات المملكة العربية السعودية، منصة مدرستي منذ عدة أشهر، وذلك لإتاحة التعليم عن بعد لكل الطلاب، ولجميع المراحل التعليمية.

رابط منصة مدرستي التعليمية

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، رابط منصة مدرستي التعليمية 1443.

رابط منصة مدرستي التعليمية

على الطلاب الراغبين في الاستفادة والتعلم، الدخول على رابط منصة مدرستي التعليمية من خلال الضغط هنا.

خطوات استخدام منصة مدرستي

- ويمكن الدخول إلى رابط منصة مدرستي بعد تحميل التطبيق، عن طريق الدخول إلى بيانات المنصة في تبويب حسابي، ثم بيانات منصة مدرستي التعليمية.

- انقر على اسم المستخدم المراد، والضغط على إرسال في التبويب الظاهر، واستلام كلمة المرور على الهاتف الخاص بك.

- وبعدها يمكنك تفعيل الحساب على برنامج «تيمز» المرتبط بحصص منصة مدرستي.

معلومات عن منصة مدرستي

تعتبر منصة مدرستي، إحدى المنصات التي تقدم للطلاب محاكاة بما يتم على أرض الواقع في المدرسة، من خلال منصة إلكترونية عبر الإنترنت، لتمكن الطلاب من حضور الحصص والمحاضرات الخاصة بهم.

وتوفر منصة مدرستي للطلاب العديد من المصادر التعليمية المختلفة، حيث تم إنشائها ونالت شهرة واسعة تزامنا مع انتشار فيروس كورونا العام الماضي.

وتراعي منصة مدرستي الفروق الفردية بين الطلاب، كما توفر فيديوهات كرتونية مرئية وقصص وكتب تربوية، بالإضافة إلى العديد من الألعاب التعليمية التي تنمي مهارات الطلاب منذ اطلاق وزارة التعليم في السعودية للمنصة.

ولجأت العديد من الدول إلى تعزيز وسائل التعليم عن بعد والمنصات التعليمية، حتى يستطيع الطلاب تلقي دروسهم وإجراء الاختبارات الخاصة بهم، وذلك لتجنب الإصابة بفيروس كورونا وانتشاره بين الطلاب.