أعنلت القناة التعليمية «مدرستنا» جدول مواعيد حصص قناة مدرستنا 2021-2022 للأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد لعرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) ومواعيد الإعادة، من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي وذلك للطلاب وأولياء الأمور.

وجاء الجدول للفترة من السبت 24 أكتوبر، وحتى السبت 30 أكتوبر 2021، بتردد: 12303 أفقي/ معدل الترميز: 27500/ معامل تصحيح الخطأ: 5/6 والاستقطاب أفقي، على القمر الصناعي نايل سات.

جدول مواعيد حصص قناة مدرستنا 2021-2022

وجاء جدول مواعيد الحصص وفقًا للمراحل التعليمة على النحو التالي:

أولًا: جدول مواعيد حصص قناة مدرستنا للمرحلة الابتدائية

ثانيًا: جدول مواعيد حصص قناة مدرستنا للمرحلة الإعدادية

وتحتوي قناة مدرستنا 2021 مواد تهدف لشرح وتبسيط جميع المواد الدراسية للطلاب من خلال مجموعة من المعلمين المتخصصين، وتتيح فرصة للطلاب للتعرف على شرح المقررات الدراسية دون جهد وعناء الذهاب للدروس الخصوصية.

وحثّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الطلاب وأولياء الأمور على متابعة شرح المناهج التعليمية والاستفادة منها، مؤكدا أنّ القنوات التعليمية مكمّلة للعملية التعليمية والحضور في المدارس وليست بديلة.

ومن أبرز برامج قناة «مدرستنا» التعليمية، برنامج «تحدي المختبر»، الذي يُقدمه المذيع عبدالله عنان، ويتنافس خلاله طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية على الجائزة الكبرى عبر مسابقات علمية مختلفة، حيث يقوم على اختبار الطلبة عبر أنشطة وتجارب كيميائية وفيزيائية، ويعرض يوميًا من الأحد إلى الخميس في تمام الواحدة ظهرًا، ويعاد في تمام السادسة والنصف مساءً.

وتقدم المذيعة زهرة رامي برنامج «تحت الـ16»، عبر شاشة قناة مدرستنا، وهو مخصص للأطفال في المرحلة العمرية المرتبطة بهذا السن، لمناقشتهم في الكثير من الأمور والقضايا المتعلقة بهم، ويعرض من الأحد إلى الخميس، الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.