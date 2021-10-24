«التعليم» تعلن جدول قناة مدرستنا الجديد 2021/2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول قناة مدرستنا الجديد 2021 - 2022 للبرامج التعليمية للأسبوع الأول من العام الدراسي، للمناهج من الصف الخامس الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي، للطلاب وأولياء الأمور على قناة «مدرستنا التعليمية»، مشددة على الطلاب بضرورة متابعتها والاستفادة منها.

جدول قناة مدرستنا الجديد 2021 - 2022

وشدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على جميع الطلاب، بمتابعة جدول قناة مدرستنا الجديد 2021 - 2022، موضحا أنّ الوزارة وفرت الكثير من المنصات التعليمية التي تفيد الطلاب في التدريب على مخرجات التعلم.

وأضاف شوقي لـ«الوطن»، أنّ جميع المنصات التعليمية مكملة للعملية التعليمية وليست بديلة للحضور في المدارس، مؤكدا أنّ الدراسة تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات في المدارس وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

«التعليم» توجّه بإعداد خطة نصف سنوية للأنشطة التدريبية

وكانت وزارة التربية والتعليم، وجّهت جميع المديريات التعليمية في مختلف المحافظات، بإعداد تقرير عن إنجازات التدريب الخاصة خلال يونيو وسبتمبر 2021، وإعداد خطة نصف سنوية للأنشطة التدريبية موضحا بها الإطار العام للأنشطة التدريبية.

وشددت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، على ضرورة عدم تنفيذ أي أنشطة تدريبية إلا بعد موافقة كتابية من رئيس اللجنة العليا للتدريب وعدم عقد أي أنشطة تدريبية إلا في خلال إدارة التدريب بالمديريات التعليمية.

وأشارت الوزارة إلى أنّه يحق لمديري المديريات إجراء أي تعديلات على النظام المدرسي، شرط ألا يؤثر على المحتوى الدراسي، مشددة على جميع المديريات بالالتزام بتنفيذ كل التعليمات لضمان انتظام الدراسة.

وكشفت مصادر مسؤولة في مديريات التربية والتعليم، عن تفاصيل أحقية المديريات بإجراء أي تعديلات على النظام المدرسي، مؤكدة أنّه حال تقسيم اليوم الدراسي لفترات، يتم توزيع الفترات بالتساوي على مدار اليوم.