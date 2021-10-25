7 علامات تدل على إصابتك بمرض خطير: الجوع طوال الوقت أبرزها

بعض المشاكل الصحية البسيطة التي تظهر على الإنسان قد تكون تحذيرا من الجسم بوجود خلل ومشاكل صحية وخيمة، ويجب في تلك الحالة اللجوء إلى الطبيب في أسرع وقت.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم في مجال الصحة، أبرز العلامات التي إذا ظهرت عليك يجب عليك أن تقوم بزيارة الطبيب فورا، وذلك وفقًا لموقع «ويب ميد» الأمريكي الطبي.

انتفاخ أعلى البطن

وهذه العلامة هي الأبرز والأشهر لمصابي القولون العصبي، وغالبًا ما تزداد تلك الحالة خلال الاضطراب النفسي، أو بعد تناول بعض الأطعمة مثل الثوم، الكرنب، الإصابة بالإمساك أو الإسهال، التشنجات.

ألم بالكتف الأيسر

إذا شعرت بوجود ألم وتنميل بالكتف الشمال، فهذا يكون دليل على وجود أزمة قلبية أو انسداد أحد الشرايين القلبية، وغالبًا ما يصاحب تلك العلامة عدة علامات أخرى تورم أحد الذراعين أو كليهما، وألم بالفك السفلي، وهو من أكثر أعراض الأزمة القلبية عند النساء تميزاً، والشعور بدوار يصل لحد الإغماء، والشعور بالقيء والغثيان، وإرهاق وتعب غير معتاد لعدة أيام.

السعال

يعتبر السعال دليلا على وجود مشاكل صحية كثيرة؛ لكن إذا كانت مصاحبة ببلغم، يدل على الإصابة بالأنفلونزا والبرد، أما إذا كانت مصاحبة من تغير الصوت ونزول بلغم دموي، فقد يكون دليلا على الإصابة بخلل في الرئة، ويجب في تلك الحالة إجراء فحص موجات فوق صوتية، للتأكد من عدم وجود إصابة سرطان.

الصداع والدوار

الصداع من المشاكل الشائعة التي يعاني منها الغالبية العظمي من البشر، لكن إذا كان مصاحبا بدوار وزغللة بالعين، وتعب وإرهاق، فقد تكون على وشك الإصابة بسكتة دماغية، ويجب في تلك الحالة يجب الذهاب إلى طوارئ مستشفى.

تغيير لون الجلد والعيون

مشاكل الكبد، تعتبر من الأمراض الصامتة التي قد تتدهور دون أن يشعر إلا في المراحل الأخيرة، ويعتبر العرض الرئيسي لمشاكل الكبد، هي تغير لون الجلد والعيون إلى الأصفر، وغالبا ما يصاحبها تغير في لون البول، ألم شديد في العضلات والإحساس بالغثيان وفقدان الشهية.

تورم القدمين

احتباس السوائل في الجسم خاصة في القدمين، وتورمها، قد يكون دليلا على وجود مشاكل بالكلى؛ لأن هذا العضو يعجز عن التخلص عن النفايات والسوائل الزائدة بالجسم، وقد تزداد على تلك الأعراض الحكة في الجسم، والأرق وصعوبة النوم، وتغير مذاق الطعام.

الجوع والعطش طوال الوقت

ويعتبر مرض السكري من الأمراض الشائعة وقد تسبب ظهور بعض الأعراض أبرزها كثرة التبول وعدم التحكم، العطش الشديد، الشعور بالجوع، فقدان الوزن غير المبرر، ازدوجية الرؤية، الإرهاق.