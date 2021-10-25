الصحة تكشف المحافظات الأعلى إصابة بفيروس كورونا في الموجة الرابعة

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن المحافظات التي تتصدر المنحنى الوبائي لفيروس كورونا من حيث ارتفاع إصابات الفيروس، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن محافظة القاهرة تتصدر المشهد الوبائي وتليها محافظة الجيزة وكفر الشيخ من المحافظات الأعلى إصابة بالفيروس، ولكن إصابات الفيروس في الموجة الرابعة بشكل عام لا تدعو للقلق بشكل كبير لأن معظمها عزل منزلي.

المحافظات الأعلى إصابة بفيروس كورونا

وتابع المصدر، إن هذه المحافظات تتسم بزيادة التعداد السكاني فيها والتحركات الكبيرة للمواطنين بها، لافتًا إلى أن هناك تهاون على مستوى جميع المحافظات في اتباع الإجراءات الاحترازية المختلفة.

وأضاف المصدر، أنه على الرغم من ارتفاع إصابات هذه المحافظات، إلا أن جزء كبير من إصابات هذه المحافظات بسيطة نظرًا لتعاون مواطنيها في تلقي لقاحات كورونا.

وأكد المصدر، أن لقاحات كورونا لا تعطي مناعة 100% من الحماية بالفيروس ولكنها تعمل على تخفيف الأعراض في حال الإصابة وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلًا من كونها شديدة الخطورة، وطمأن المصدر المواطنين بشأن جميع لقاحات كورونا قائلا:«ما بقاش في داعي للخوف ولا القلق.. كل الناس بتاخد اللقاحات».

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر

ويشهد المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر ارتفاع ملحوظ في أعداد إصابات فيروس كورونا خلال هذه الأيام، حيث سجلت الوزارة امس 886 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية داخل مستشفيات العزل الصحي، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان تعافي 853 حالة وخروجهم من مستشفيات العزل الصحي بعد تمام شفائهم وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.