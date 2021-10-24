العليا للفيروسات: نجري دراسات لمعرفة آثار اللقاحات وبدائل أدوية كورونا

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك عدد من الدراسات يتم العمل عليها من قبل بعض الهيئات التابعة لوزارة التعليم العالي والجامعات، وتحت إشراف المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية واللجنة العليا للفيروسات التنفسية على فيروس كورونا، وأبرزها الدراسات التي تعمل لمعرفة منشأ سلالة فيروس كورونا في الموجة الرابعة وكانت نتائجها الأولية أن سلالة دلتا لفيروس كورونا هي الأكثر انتشار في الموجة الرابعة.

العليا للفيروسات: الكشف عن نتائج دراسات كورونا خلال الأيام المقبلة

وأوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عده دارسات يتم العمل عليها الآن ومنها «معرفة آثار الأدوية الحديثة المستخدمة للمساهمة في علاج فيروس كورنا، ومعرفة آثار اللقاحات على سلالات فيروس كورونا، وخطورة الإصابة بفيروس كورونا خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، وبدائل الأدوية الناقصة المستخدمة في علاج فيروس كورونا، وما هي أدوية مضادات الأجسام المناعية».

عضو اللجنة العليا: مصابين كورونا حاليا إصابتهم ليست خطيرة

وقال عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، إن نتائج الدراسات سيتم الكشف عنها قريباً خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء منها من قبل العلماء المختصين وعرضها على وزير التعليم العالي.

وأضاف عضو اللجنة العليا، أن المضابين حاليًا بفيروس كورونا، شخصت حالتهم بأنها ليست خطيرة بمثيلتها التي كانت في الموجة الثالثة، وأن غالبيتها بسيطة وتعزل منزليًا أو متوسطة ولا تحتاج للرعاية المركزة.

وأشار عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، إلى أنه لا توجد أي حالات شديدة على أجهزة التنفس الصناعي، مؤكدًا أن الحاصلين على لقاح كورونا «كوفيد - 19»، في حالة إصابتهم تظهر أعراض كورونا أقل حدة.