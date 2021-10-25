مصدر بـ«الصحة»: لا تقلقوا من أعراض لقاحات كورونا.. جميعها آمن وفعال

علق مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، على تخوفات بعض المواطنين من الحصول على لقاحات كورونا، موضحا أنّ الأعراض الجانبية للقاحات كورونا حتى الغريبة منها، تصل نسبتها لـ5 في المليون، وهي نسبة لا تذكر مقارنة بعدد سكان العالم.

وطالب المصدر، المواطنين، في تصريحاته لـ«الوطن»، بحجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، وتنفيذ الخطة التي وضعتها الدولة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

الصحة تكشف عدد الحاصلين على لقاح كورنا

وأضاف المصدر، أنّ إجمالي عدد الحاصلين على لقاح كورونا، وصل لنحو 23 مليون مواطن، لم تصل إلى الوزارة أي شكوى بشأن ظهور أعراض جانبية خطيرة أو غريبة عليهم، موضحا أنّ الأعراض الجانبية التي جرى تسجيلها هي المتعارف عليها بعد أخذ أي لقاح وليس لقاح كورونا فقط، وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، أو صداع بسيط، أو تكسير في العضلات، أو آلام وإحساس بالتعب والغثيان فقط.

وأوضح المصدر أنّ الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تستدعي الذهاب لأي طبيب، موضحا أنّ البعض يلجأ لأخذ مسكن، لكن بعد العودة لاستشارة طبيب، وطمأن المصدر المواطنين، على فعالية اللقاحات وأمنها، موضحا أنّها مجانية وآمنة وفعالة، كما أكد تفهّم الوزارة للقلق والخوف النابع من المواطنين.

الصحة تستقبل شحنة جديدة من لقاحات كورونا

وفي سياق متصل، اعلنت وزارة الصحة والسكان قبل قليل في بيان رسمي عنها، استقبال ثالث شحنات لقاح جونسون آند جونسون المضاد لـ كورونا، بإجمالي مليون و58 ألفًا و400 جرعة، كاشفة عن ارتفاع مراكز تلقي لقاح كورونا بمصر، ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أنّها مستمرة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض.