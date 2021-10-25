الصحة تستقبل مليون و58 ألف جرعة من لقاح جونسون آند جونسون

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال الشحنة الثالثة من لقاح فيروس كورونا «جونسون آند جونسون» بإجمالي مليون و58 ألفًا و400 جرعة، عن طريق آلية مجموعة العمل الأفريقية للحصول على لقاحات كورونا AVAT، بالتعاون مع البنك الأفريقي للصادرات والواردات، ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

التعاون الدائم مع المنظمات الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا

وأكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان عن الوزارة، أهمية التعاون الدائم مع المنظمات الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا وتوفير اللقاحات للمواطنين، مشيرا إلى أنّ الشحنة التي جرى استقبالها من لقاح جونسون آند جونسون، سيتم توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 1100 مركز موزعين على محافظات الجمهورية.

الشحنة تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصري

ولفت مجاهد، إلى أنّ الشحنة ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، موضحا أنّ لقاح جونسون آند جونسون أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعة واحدة فقط، وحصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

وناشد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة http://www.egcovac.mohp.gov.eg/، لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدا أنّ الدولة المصرية لا تدخر جهدا لتوفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، بما يساهم في الحفاظ على مكتسبات الدولة للتصدي للجائحة.