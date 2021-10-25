«جمارك شرق بورسعيد» تحبط محاولة تهريب كمية من أقراص التامول المخدرة

أحبط رجال الجمارك بالإدارة العامة بجمارك شرق بورسعيد، التابعة لمصلحة الجمارك المصرية، بالتنسيق مع مباحث ميناء شرق بورسعيد، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، محاولة تهريب كمية من أقراص «التامول» المخدرة، بالمخالفة لأحكام قانون لأحكام قانون الصيدلة رقم 127لسنة 1955، وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

مذكرة سرية تكشف تفاصيل عملية التهريب

وأكدت مصلحة الجمارك المصرية، في بيان صحفي، أنه بناء على مذكرة معلومات سرية مقدمة من السيد رئيس مباحث ميناء شرق بورسعيد، والسيد وكيل فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومدير الأمن الجمركي بميناء شرق بورسعيد ومدير مكافحة التهريب الجمركي بميناء شرق بورسعيد، بالاشتباه في وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول حاوية رقم mcru 9008182 واردة من الهند لميناء شرق بورسعيد برسم الترانزيت المباشر بوجهة نهائية ليبيا، لصالح شركة «ا . ا . ل . ا» بمصراطة في ليبيا، ومشمولها مستنديا عبارة عن 780 كرتونة أدوية.

استصدار إذن من نيابة الميناء الجزئية ببورسعيد

وأضاف البيان أنه عقب استصدار إذن من نيابة الميناء الجزئية ببورسعيد، قام صلاح السيد بدوي، مدير إدارة الحركة، بتشكيل لجنة من محمد عمر، مراجع حركة، والسيد علي، مأمور حركة، وأحمد يونس، مأمور تعريفة الساحة، بحضور أكرم عبد العظيم، مدير المجمع اللوجيستي، شرقي بورسعيد، وسالم سليم لافي، مدير الأمن الجمركي، شرقي بورسعيد، وعلي محمد رشيد، مدير مكافحة التهريب، وعلي عبد الجواد عبد الحليم، مدير الحركة، فتبين وجود 120 كرتونة تحتوي على مليون و679 ألفا و800 قرص من أقراص التامول المخدرة ضمن مشمول الحاوية.

وأشار البيان إلى أن محمد حسام، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد حنفي، مستشار رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.