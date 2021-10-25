«حنين» تطلب الخلع بعد 15 يوم زواج: «الشبكة مطلعتش ألماس»

عاشت حنين حياتها تحلم بشقة فارهة وشبكة غالية مثل باقي فتيات عائلتها؛ حتى تقدم لخطبتها طالب في كلية الطب، ولديه كل المواصفات التي تجعله عريسا مناسبا من وجهة نظرها، وتستطيع التباهي به أمام عائلتها، ولكن فرحة حنين لم تدم طويلا، فبعد 15 يوما فقط من الزفاف ذهبت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع.

حب 3 سنوات

وقالت حنين: «منذ 3 سنوات قابلت شابا وسيما يدرس في كلية الطب، ولديه جميع الصفات والمميزات التي تجعله عريسا مناسبا؛ فعرض عليا الزواج وبدأت بيننا قصة حب، ووافق على متطلبات والدي، وقمنا باختيار تجهيزات شقة الزوجية، وشبكة الزواج، وتمت الزيجة بعد 9 أشهر من الخطبة، وأقمنا حفل زفاف بهيج جمع بين العائلتين والأصدقاء».

وأضافت أمام قاضي محكمة الأسرة: «اعتقدت أنني سأعيش في حالة من الرضا حال العيش في شقة مناسبة وشبكة رائعة مثل فتيات عائلتي وصديقاتي، لأتفاجأ أن الحياة أصعب بكثير من ذلك، فأستيقظ ثاني أيامي زواجي على شخص تغيرت طباعه بشكل مفاجئ، وبمجرد أن عشت معه تحت سقف بيت واحد، اكتشفت أنه شديد الغيرة، ولا يتحكم في أفعاله وقت الغضب، كما فوجئت أنه مدمن للأقراص المخدرة».

الخاتم يفضح أمر الزوج

وأوضحت أنه بعد 10 أيام من الزفاف تفاجأت بفقدان فص من خاتم الزواج، ولم تشك في الأمر، وطلبت منه إصلاحه لكنه لم يهتم بالأمر، فتحدثت مع صديقتها لتصليحه، وتوجهتا إلى محل مصوغات لتكتشف أثناء تصليحه أنه ليس «ألماس»، وأكد صائغ آخر لها نفس الرواية.

75 ألف جنيه شبكة مزيفة

وأكملت: «ذهبت للمنزل مسرعة لأواجهه بالأمر، والذي كذبه في البداية، ثم توجهت لمحكمة الأسرة بالقاهرة، وأقمت دعوى خلع، بسبب غشه في الشبكة المقدرة بـ75 ألف جنيه، ولا تزال الدعوى منظورة أمام القضاء».