ضبط محاولتي تهريب فصوص ألماس وسيف معدني بمطار القاهرة

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد عبدالفتاح طه مدير الجمرك، محاولتي تهريب كمية من فصوص الألماس وسيف معدني ذي نصل حاد بالمخالفة للقانون.

وجاء ذلك خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، استوقف أحمد حمدي الجوادي رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، إحدى الراكبات تحمل جنسية أجنبية من أصل عربي أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وتم سؤالها عما إذا كانت تحمل معها أي أشياء تستحق سداد رسوم أوضرائب جمركية، فأجابت بالنفي.

المضبوطات بصحبة سيدة عربية قادمة من الإمارات

وبتفتيش حقيبتها على جهاز الفحص بالأشعة لم يوجد شئ مخالف، ولاحظ أحمد أبو بكر فؤاد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2، ارتباك الراكبة ومحاولتها الخروج بسرعة بافتعال مشاكل مع زملائه، فعرض الأمر على أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك، الذي كلف هبة مصطفى محمد الشبراوي مأمور الجمرك، بتفتيش الراكبة ذاتيا؛ مما أسفر عن ضبط لفتين مخبأتين في جسد الراكبة.

وتم تشكيل لجنة لفتح اللفافتين ووزن وتحريز المضبوطات التي بلغت 135 كيس شفاف صغير بداخل كل واحد كمية من فصوص الألماس بيضاء اللون مختلفة الأحجام والأشكال بوزن نحو 180 جرامًا.

وفي المحاولة الثانية في وقت متزامن أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب الطائرة القطرية القادمة من الدوحة، استوقف محمد سمير مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب أثناء خروجه من بوابة اللجنة.

وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة، تلاحظ وجود ما يشتبه أن يكون سيفًا كبيرًا.

وبالعرض على أحمد أبو بكر قام بتكليف عماد سيد حسين مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا؛ مما أسفر عن ضبط سيف كبير، وبعرض الأمر على إدارة شرطة المفرقعات بالمطار كانت تأشيرة المقدم ميشيل نبيل، أن السيف ذي نصل معدني حاد محظور طبقا للقانون.

وقررت إدارة الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة والراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، الذي أحال الراكب إلى النيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .