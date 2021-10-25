الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة: أمطار ورياح وشبورة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من غدٍ الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر الجاري، حتى الخميس الموافق 28 من الشهر ذاته.

وتوقع الخبراء أنّ تشهد البلاد نهارًا طقسا معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حارا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، فيما يكون الطقس لطيفا في أول الليل، مائلا للبرودة في آخره على كل الأنحاء.

وأضافت الأرصاد أنّ الـ72 ساعة المقبلة، تشهد فرصا لتساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على فترات متقطعة، فضلًا عن تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة

وتتوقع الهيئة سقوط أمطار خفيفة خلال الثلاثاء، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، على فترات متقطعة بفرص سقوط تصل لـ20 %.

وتابعت الهيئة أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري، السواحل الشمالية الشرقية والغربية، ووسط سيناء، بالإضافة إلى مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، خلال الأربعاء.

وأضافت الهيئة أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية، جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر على فترات متقطعة، خلال الخميس المقبل.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 26 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 18.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 27 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 28 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.