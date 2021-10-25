تعادل الاتحاد السكندري وسموحة 4-4 في مباراة مجنونة «فيديو»

تعادل فريقا الاتحاد السكندري وسموحة 4-4 في ديربي الإسكندرية، الذي أقيم بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح سموحة التسجيل عن طريق الوافد الجديد صديق كالابا عند الدقيقة الـ12، بعد أن استقبل تمريرة رائعة من مروان حمدي في الجانب الأيسر، ليسددها النيجيري في الشباك بسهولة.

وللمزيد من التفاصيل، تابع الرابط التالي.