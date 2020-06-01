"بيت الصحة النفسية".. مبادرة للحفاظ على العلاقات الأسرية في زمن كورونا

بعد أن تمكن فيروس كورونا المستجد من غزو بقاع العالم أجمع واستطاع أن يتحول إلى وباء عالمي، زادت معه الخلافات الأسرية الناتجة عن التعامل النفسي الخاطئ بين الآباء والأبناء.

لذا كان لا بد من ظهور مبادرات تدعم الصحة النفسية للأفراد، في محاولة لتخفيف الضغط النفسي الناتج عن القلق من الإصابة بالفيروس إلى جانب المكوث لفترات طويلة في المنزل بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس، ما تسبب في العديد من الخلافات الأسرية التي ظهرت على الساحة في الآونة الأخيرة.

ومن هنا، ركزت "آية محمد إبراهيم"، إخصائية الصحة النفسية والتربية الخاصة، مجهودها على كيفية مساعدة الأسر في تخطي الأزمة النفسية التي تسبب بها الفيروس، ففي النصف الأول من عام 2015 كانت البداية حيث سعت "إبراهيم" إلى الوصول لأولياء الأمور حتى يتسنى لها تعريفهم بالطرق الصحيحة للتعامل النفسي مع الأبناء، ونجحت القناة التي دشنتها تحت اسم "بيت الصحة النفسية"، على يوتيوب من نيل إعجاب الكثيرين، حيث وصل عدد المشتركين إلى ما يزيد عن 10 الآف مشترك، إلى جانب آلاف المشاهدات.

مع بدية ظهور فيروس كورونا المستجد حاولت "آية" أن ترشد الآباء إلى الطرق الصحيحة للتعامل النفسي مع الأطفال: "بعض الأهالي بفعل الضغوط بيتعاملوا مع الأولاد بشكل غلط وده بيكون له أثر سيئ في المستقبل، هدفي الرئيسي هو إني أرشد الأسر دي للطرق اللي من خلالها يقدروا يتغلبوا على الضغوط النفسية، ويتحكموا في أعصابهم، وده طبعا هيقلل حالات العنف الأسرى".

تشير إخصائية الصحة النفسية إلى أن الهدف الرئيسي لتلك المبادرة هو نشر الوعي والثقافة العامة تجاه نظرة الناس للعلاج النفسي والمشاكل والأمراض النفسية وكل ما يدور حول التربية الخاصة في التعامل مع الأطفال وكيفية بناء أسرة سليمة: "دوري زاد بعد انتشار فيروس كورونا، وبدأت أناقش بشكل مستمر الطرق اللي من خلالها أقدر أعدل سلوكيات بعض الأسر في التعامل مع الأبناء"، مؤكدة أن الخوف الزائد يأثر بشكل سلبي على الصحة النفسية: "لازم كل واحد خايف يعرف سبب خوفه إيه ويعرف إزاي يتحكم في ده وفي حالة كورونا الخوف وهمي ومبالغ فيه".

تتواصل "آية" مع متابعي القناة من خلال الكومنتات، حيث يتم تدوين جميع الملاحظات التي تتلقاها من خلال الصفحة الخاصة بها، حتى تتمكن من ترتيب الحلقات وفقا لرغبة المتابعين: "كل الأسئلة بتدور حول كورونا، وانا من خلال قناتي بحاول أرشد الناس إزاي يتجاوزوا مرحلة كورونا، بأقل أضرار نفسية ممكنة، بحاول أكون سبب في تقليل المشاكل الأسرية الناتجة عن القعدة في البيوت، لأن الزوجات ما اتعودتش على النمط ده من الحياة ومن هنا ممكن تبرز الخلافات والمشكلات".