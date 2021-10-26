أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 26-10-2021 في مصر

يهتم قطاع عريض من المستهلكين بمتابعة أسعار الدواجن التي شهدت حالة من الاستقرار خلال الأيام الماضية، بعد أن شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، إلا أنها بدأت للعودة لطبيعتها مؤخرًا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر الحالي، بالأسواق المصرية، وذلك على النحو التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن» إنّ سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، بالمزرعة تراوح بين 28 و29 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 32 و33 جنيهًا، فيما وصلت أسعار الدواجن البلدي في المزرعة لتتراوح ما بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 38 و39 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وصل سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة اليوم إلى سعر تراوح ما بين 44 إلى 44.5 جنيه لتصل إلى المستهلك بسعر 46 جنيهًا، ووصلت سعر كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 44 جنيهًا في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 55 إلى 60 جنيهًا، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة، متوقعًا أن يصل سعرها في نهاية شهر أكتوبر، إلى نحو 40 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

وارتفع سعر الكتكوت في المزارع اليوم الاثنين، ما بين 13 إلى 15 جنيهًا، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

استقر سعر الرومي أبيض لحم البدارة وزن (4 ك : 6 ك) عند 40 جنيهًا للكيلو، وأيضًا سعر الرومي لحم البدارة وزن (14 ك : 22 ك) عند 35 جنيهًا للكيلو

أسعار الحمام اليوم

أما الجوز من الحمام، وصل إلى نحو 60 جنيهًا إلى المستهلك مذبوحًا ومُكيسًا ومُعبئًا.

أسعار السمان اليوم

وبالنسبة لأسعار السمّان، أشار «السيد» إلى أنّه دائمًا ما يختلف سعره بحسب الحجم والنوع، إذ يمكن أن يصل سعر الجوز من السمان مذبوحًا ومُكيسًا ومًعبئًا إلى 26 جنيهًا، كما يمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى سعر 36 جنيهًا، وذلك حسب حجم ووزن الطبق، أما سعر السمّان «الجامبو» فيباع الـ6 في طبق واحد بسعر 85 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

واستقرت أسعار البط إذ بلغ سعر كيلو البط المسكوفي في المزرعة عند 38 جنيهًا، وأيضًا ظل سعر كيلو البط الفرنساوي ثابتًا عند 25 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو البط المولار نحو 30 جنيهًا.