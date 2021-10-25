انخفاض أسعار الدواجن البيضاء اليوم بقيمة جنيه.. والفراخ البلدي مستقرة

تراجعت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين، في المزارع بقيمة جنيه واحد فقط وفقً الأسعار المعلنة من قبل بورصات الدواجن ومزارع الإنتاج في مصر.

وانخفض سعر الدواجن البيضاء، بينما استقرت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء»، والبلدي في الأسواق المصرية، وكذلك باقي أنواع الطيور.

وتأتي هذه الانخفاضات بعد أن ارتفعت أسعار الدواجن منذ عدة أسابيع بشكل كبير وملحوظ، حيث ارتفعت من 23 جنيه للكيلو إلى 29 جنيه للكيلو لتعاود الانخفاض اليوم مرة أخرى.

أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة

سجلت أسعار الدواجن اليوم انخفاضًا للدواجن البيضاء ليبلغ سعر الكيلو 28 جنيه مقابل 29 جنيه للكيلو أمس، حيث ستنعكس هذه الانخفاضات بشكل طفيف على المستهلك.

بينما استقرت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» عند سعر 32 جنيه للكيلو، والبلدي عند 36 جنيه في بورصة الدواجن خلال تعاملات اليوم.

واستقرت أسعار البط إذ بلغ سعر كيلو البط المسكوفي في المزرعة عند 38 جنيهًا، وأيضًا ظل سعر كيلو البط الفرنساوي ثابتًا عند 25 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو البط المولار نحو 30 جنيهًا.

«الرومي» بـ 40 جنيه للكيلو في مزارع الدواجن

كما استقر سعر الرومي أبيض لحم البدارة وزن (4 ك : 6 ك) عند 40 جنيهًا للكيلو، وأيضًا سعر الرومي لحم البدارة وزن (14 ك : 22 ك) عند 35 جنيهًا للكيلو.

وتتأثر حياة الدواجن بشكل كبير بعوامل الطقس، خاصة فصل الشتاء القارس والذي يتسبب في زيادة أعداد نفوق الدواجن نظرا لاحتياجها إلى نظام تدفئة يعمل طوال فصل الشتاء.

وهو ما يستلزم توفير أنابيب البوتاجاز لمزارع الدواجن بشكل ضروري، وذلك لمحاربة ووقاية الدواجن من وانتشار الالتهاب الرئوي في مزارع الدواجن، وعدم إهدار الثروة الداجنة وارتفاع الأسعار.

وتعد الدواجن من أفضل أنواع البروتين الحيواني ومن ضمن الأقل سعرا مقارنة بأسعار اللحوم الحمراء التي يصل سعر الكيلو بها إلى 140 جنيه.