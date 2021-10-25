الأوراق المطلوبة لتقديم التماس للسكن في المدن الجامعية

مع انطلاق العام الدراسي، بدأت الجامعات تسكين الطلاب بالمدن الجامعية المختلفة؛ تيسيرا على الطلاب خلال الدراسة، وذلك في إطار دعمها للطلاب، وتوفيرا للأموال التي يتكبدونها عند السكن الخارجي.

وفي ظل قبول المدن الجامعية للعديد من الطلاب يتم رفض آخرين أيضا، ما يسبب لهم استياء، والبعض منهم يرى أنه له الحق في السكن؛ لذا تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، الأوراق المطلوبة لتقديم التماسات للسكن في المدينة الجامعية والتي جاءت كما يلي:

الأوراق المطلوبة لتقديم التماس للسكن بالمدينة الجامعية

تقديم مفردات مرتب أو سركي المعاش لولي الأمر.

إيصال كهرباء أو مياه أو غاز أو تليفون حديث بعنوان السكن الأصلي لك.

- بحث اجتماعي مختوم بختم شعار الجمهورية.

صور بطاقات جميع أفراد الأسرة أو شهادات الميلاد للموضحين بالبحث.

بيان الحيازة الزراعية بشرط أن يكون مختوم بختم شعار الجمهورية.

نسخة من نتيجة التسكين «سبب الرفض».

نسخة من استمارة التسكين مختومة من الكلية.

صورة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

تقدم صورة شهادة الوفاة في حالة وفاة أحد الوالدين.

في حالة الحالات المرضية تقدم شهادة طبية معتمدة من مستشفى الجامعة.

الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات

وبالنسبة للطلبة غير القادرين على سداد المصروفات الجامعية، أعفتهم وزارة التعليم العالي منها، وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضحت الوزارة، الشروط والأوراق المطلوبة للإعفاء من مصروفات المدينة الجامعية؛ أبرزها أن يكون الطالب من ذوي الظروف الصعبة، والطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، والطلاب المتفوقين الأوائل من طلاب الثانوية العامة، والطلاب الأيتام، مؤكدة أن الطالب يتقدم بالأوراق التي تثبت ذلك للمدينة، ويعفى على الفور من مصروفاتها.