أنهت الكثير من الجامعات الحكومية بالقاهرة الكبرى ومحافظات الأقاليم، تسكين طلاب المدن الجامعية لمختلف الفرق الدراسية، بجانب الإعلان عن الدفعات التي تم قبولها من الطلاب المتعثرين وغير القادرين على سداد المصروفات الدراسية للمدن، موضحة أن هناك عددا من الشروط والأوراق المطلوبة للإعفاء من مصروفات المدينة الجامعية، تم الإعلان عنها للتقدم من قبل الطلاب لمكاتب رعاية الطلاب، وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، أن هناك دعما غير محدود لقبول الطلاب بالمدن الجامعية من ذوي الظروف الصعبة والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

الشروط والأوراق المطلوبة للإعفاء من مصروفات المدينة الجامعية

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن الشروط والأوراق المطلوبة للإعفاء من مصروفات المدينة الجامعية، موضحة أن أبرز الاشتراطات تمثلت في أن يكون الطالب من ذوي الظروف الصعبة، وكذلك الطلاب أبناء الشهداء من الجيش والشرطة والمدنيين، والطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، والطلاب المتفوقين الأوائل من طلاب الثانوية العامة، والطلاب الأيتام من الأب والأم، مؤكدة أن الطالب يتقدم بالأوراق التي تثبت ذلك للتقدم للمدينة والإعفاء من مصروفاتها تنفيذا لقانون تنظيم الجامعات الحكومية 2021.

تقديم شهادة وفاة ولي الأمر أبرز الشروط والأوراق المطلوبة للإعفاء من مصروفات المدينية الجامعية

وفي إطار متابعة الشروط والأوراق المطلوبة للإعفاء من مصروفات المدينية الجامعية، أضافت المصادر أن الأوراق تتمثل في صورة بطاقة الرقم القومي وصور من كارنيه الالتحاق بالجامعة، وكذلك ما يثبت الحصول على لقاح كورونا، وبحث اجتماعي مختوم بشعار الجمهورية وشهادة الوفاة لولي الأمر، وكذلك مفردات المرتب أو المعاش لولي الأمر، بجانب الطلب المقدم إلى رعاية الشباب بشأن التخفيض والإعفاء من المصروفات.