حظك اليوم برج الدلو الاثنين 25-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الدلو شخصية متكتمة، لا يقبل مشاركته في خصوصيته بسهولة، ومن أبرز صفاته الرئيسية هي قدرته الفكرية العميقة، فضلًا عن اتصافه بالعصبية الشديدة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

رغم الضغوط.. المريخ وعطارد بمنزل الحظ يمنحانك القدرة على إثبات وجودك واستدراك أي خطأ أو تقصير.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

القمر في منزل الحب يجعلك اليوم تبدو أجمل خاصة عندما تظهر مشاعرك الجميلة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرجة اللبنانية نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.