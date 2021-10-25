حظك اليوم برج الحوت الاثنين 25-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميّز مولود برج الحوت بخياله الواسع، فهو حساس، عاطفي، غير أناني، ولا تهمه الماديات، وهو لديه القدرة على التنبؤ بالأشياء قبل حدوثها، كما أنه يستطيع تحليل المواقف بشكل دقيق، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

تميل لعدم التساهل والفلك ينصحك بالصبر والتسامح، ولا تتسرع في غضبك عند أول معارضة فكرية.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

فينوس والقمر معاكسان.. قد تواجه بعض الخلافات وعليك أن تقبل الاختلاف بصدر رحب فهو جزء من الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.