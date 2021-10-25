حظك اليوم برج الجدي الاثنين 25-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعتقد مواليد برج الجدي أن النجاح الحقيقي يستحق التضحيات، لكنهم يحاولون تقدير عائلتهم وأصدقائهم، كما أنه لا يحب التبذير أبدًا، ويقوم بجمع المال الكافي الذي يجعله يتسم بالاستقرار المادي على الدوام، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

رغم الضغوط.. القمر بمنزلك السادس يشحذ إصرارك ويشغلك القيام بواجباتك وتعمل بكل ما تملك من طاقة.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

الشمس بمنزل الأصدقاء تعدك بأجواء هادئة وتتألق مواهبك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.