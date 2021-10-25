مباحثات «مصرية - قطرية» لتذليل العقبات أمام العمالة

بحث وزير القوى العاملة محمد سعفان مع وزير العمل القطرى الدكتور على بن سعيد المرى، التعاون بين الوزارتين لتحقيق المصالح المشتركة، مؤكداً أن هذا يتطلب تنسيقاً ومتابعة مستمرة من الجانبين، وذلك على هامش اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية، بحضور السفير عمرو الشربينى سفير مصر لدى دولة قطر، وآمال عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية بوزارة القوى العاملة، وإيهاب عبدالعاطى المستشار القانونى للوزير، والسكرتير الأول بالسفارة محمد الحفناوى، والملحق العمالى خالد فتحى.

وأهدى وزير القوى العاملة الوزير القطرى هدية تذكارية من الصناعة المصرية، تعبيراً منه عن عُمق العلاقات المصرية - القطرية. فيما أكد الوزير القطرى لنظيره المصرى أنه فى بلده الثانى، مشيداً بعمق ومتانة العلاقة بين مصر وقطر.

وشدّد وزير العمل القطرى على أهمية تذليل أى أمور عالقة تخص العمالة المصرية ناتجة عن جائحة كورونا، مشيراً إلى أن هناك تواصلاً مستمراً مع البعثة المصرية والملحق العمالى بالسفارة المصرية بالدوحة فى الشأن العمالى، فضلاً عن استمرار اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة لدعم أطر التعاون المشترك.

وأشاد وزير العمل القطرى بالنهضة التى يمر بها البلدان فى ضوء قيادة سياسية حكيمة تحرص على رفعة البلاد، مطمئناً على سير أعمال مجلس إدارة منظمة العمل العربية.

من جانبه، قدّم «سعفان» الشكر والتقدير للوزير على حفاوة الاستقبال، مؤكداً العلاقة الوطيدة التى تجمع مصر وقطر فى مختلف المجالات.