خبير اقتصادي: مصر ستعزز التعاون في مجال الطاقة مع أوروبا

قال محمد نجم الخبير الاقتصادي: «إن مصر ستعزز التعاون في الطاقة مع أوروبا، حيث تصدر مصر الغاز إلى القارة بعد أن أصبحت مصر رائدة في مجال الغاز الطبيعي في المنطقة».

«نجم»: زيارة «مدبولي» إلى فرنسا تأتي في وقت مهم

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إلى مقر مجلس أرباب العمل الفرنسي يأتي في وقت مهم تتولى فيه فرنسا قيادة الاتحاد الأوروبي في ظل مرور ألمانيا بفترة انتقالية بعد خروج المستشار الألمانية أنجيلا ميركل من الحكم بعد 16 سنة.

الاستثمار الأجنبي في مصر أصبح متنوع

وأضاف «نجم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الاستثمار الأجنبي في مصر قبل عام 2020 كان يركز على قطاع الطاقة والنفط ولكن في الوقت الحالي زاد الاستثمار الأجنبي والفرنسي في قطاعات غير الغاز والنفط حيث يوجد استثمار في قطاعات الاتصالات وغيرها من الاستثمارات.

مصر بها مجالات استثمارية واعدة

وأوضح الخبير الاقتصادي: «أن مصر دولة واعدة وبها مجالات متنوعة في مجالات الاتصالات والبنية التحتية والبناء»، مؤكدا أن مصر بها فرص كثيرة وهذا يمثل نقطة تحول مهمة للاستثمار الأجنبي في مصر.

زيارة مهمة لرئيس الوزراء إلى فرنسا

التقى الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الاثنين، رؤساء وممثلي مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية، بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي «MEDEF» بالعاصمة الفرنسية باريس.

تواجد مختلف الوزراء في زيارة فرنسا

وحضر اللقاء الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير علاء يوسف، سفير مصـر في باريس، والمستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

ومن الجانب الفرنسي جيفري رو دى بيزيو، رئيس مجلس أرباب الأعمال الفرنسي، وريجيس مونفرونت، رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال المصري - الفرنسي.