رئيس «حقوق الإنسان» بالنواب: إلغاء الطوارئ رسالة للخارج قبل الداخل

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر تشهد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الكثير من الحقوق والحريات، كان أهمها إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تستهدف المزيد من الحقوق والحريات لكل فئات المجتمع.

إلغاء مد حالة الطوارئ

وأشار النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء مد حالة الطواريء في جميع ربوع البلاد، قد يراه البعض قرارا طبيعيا، ولكن هناك سوابق ترتبت عليها هذه النتيجة.

وقال إنه ربما يطالع البعض هذا القرار كحالة أو قرار عادي، وهذا يعد إنجازًا جللا لكي يصل المتلقي لهذا القرار، لأن الحالة الأمنية تبدو جيدة وعلى ما يرام، وربما نسى البعض أو تناسى وضع البلاد عندما كنا نسمع عن عمليات إرهابية في سيناء أو القاهرة أو المنيا.. والقائمة مفتوحة، ونسمع عن استشهاد وضحايا بأعداد كبيرة ومتفاوتة ولعل أهمها عملية تفجير مسجد الروضة بشمال سيناء، التي راح ضحيتها ما يقرب من 325 شهيدًا من شيوخ ورجال وأطفال، كان كل جرمهم أنهم يؤدون فريضة الصلاة، مشددا على أن هناك الكثير من أبناء مصر، الذين ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن.

حقوق الإنسان

وشدد النائب طارق رضوان، على أن القرار يعد رسالة إقليمية ودولية قبل أن يكون رسالة إلى الداخل. فمنذ ما يزيد عن سبع سنوات وأكثر عانت مصر ويلات الحرب على الإرهاب، وتجرعت ويلات الخسائر البشرية من شهداء الوطن والواجب من رجالات ضحوا بأرواحهم لبقاء الوطن. فرأينا ضباط جيش وشرطة ومدنيين، استشهدوا، وهناك أيضًا خسائر مادية، سواء في مباني لخدمات عامة ودور عبادة إسلامية ومسيحية، معلقا «الهدف كان أكبر مما يتخيله الجميع.. الهدف كان مصر».