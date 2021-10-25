جائزة أفضل شخصية مسرحية شابة تذهب لسامح بسيوني بمهرجان «شرم الشيخ»

أعلنت الدكتورة عبير فوزي، أمين سر جائزة أفضل شخصية مسرحية شابة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، عن اختيار الفنان سامح بسيوني كأفضل شخصية مسرحية شابة لهذا العام.

آليات اختيار المكرمين في مهرجان شرم الشيخ

وأكدت دكتورة عبير فوزي، خلال المؤتمر الصحفي للدورة السادسة من المهرجان، الذي أقيم مساء اليوم الإثنين بالمجلس الأعلى للثقافة، أن آلية الاختيار هذا العام كانت عبارة عن قائمة من أهم الفنانين في المسرح بمصر، وطلبنا منهم ترشيح ثلاثة أسماء للفوز بتلك الجائزة، وحصل المخرج سامح بسيوني على أعلى الأصوات نظرا لنجاحه في إدارة مسرح الشباب ومسرح المواجهة من قبل وتنظيمه مهرجان النقابة بشكل ناجح.

تفاصيل مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

وحضر المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي باقة متنوعة من المسرحين والفنانين والإعلاميين منهم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، والفنان محمد صبحي، والسفير التونسي محمد بن يوسف، والمؤلف نادر صلاح الدين، والفنان إيهاب فهمي، والفنان محمد عبد الرحمن توتا، ودكتور مدحت الكاشف، والمخرج عصام السيد، ودكتور مصطفى سليم، والفنان طارق صبري، ودكتور أيمن الشيوي، ودكتورة إيمان عز الدين، والفنان أحمد صيام، ودكتورة رانيا فتح الله.

‎يذكر أن الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحمل اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وهي أيضًا الرئيسة الشرفية للمهرجان، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان يوم 6 نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ وتنتهي يوم 11 من نفس الشهر.