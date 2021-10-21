الكشف عن تفاصيل الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح 25 أكتوبر

يعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، تفاصيل دورته السادسة من خلال مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل دورته السادسة المزمع إقامتها في الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، في تمام السابعة مساء.

الدورة السادسة ستقام من 6 إلى 11 نوفمبر والمؤتمر الصحفي يقام في قاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة

من المقرر أن يتضمن المؤتمر الإعلان عن المكرمين وقوام لجان تحكيم المسابقات المختلفة، والعروض المشاركة، والفائزون بمسابقات المهرجان النوعية، والورش التدريبية، والندوات والمؤتمرات وحفلات توقيع الإصدارات المقامة ضمن فعاليات المهرجان.

يحضر المؤتمر محمد صبحي والهام شاهين وأحمد صيام

يقام المؤتمر بحضور الفنانة القديرة سميحة أيوب، الرئيس الشرفي للمهرجان، النجم الكبير محمد صبحي رئيس اللجنة العليا للمهرجان، الفنانة إلهام شاهين، سفير تونس، بجانب لفيف من الفنانين، أبرزهم لقاء الخميسي، إيهاب فهمي، محمد عبد الرحمن توتا، محسن منصور، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، طارق صبري، الدكتورة رانيا فتح الله، سامح بسيوني، المخرج عصام السيد، الناقدة فاطمة المعدول، السيناريست نادر صلاح الدين، الدكتور سامح مهران، الدكتور أيمن الشيوي، والدكتور فريد النقراشي، الدكتور مصطفى سليم، الدكتور مدحت الكاشف، الدكتور عبير فوزي، الدكتور إيمان عز الدين.

المهرجان يرأسه سميحة أيوب ويقام تحت رعاية الفنانة الوزيرة إيناس عبدالدايم

المهرجان يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ.