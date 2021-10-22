مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكشف عن بوستره الدعائي

كشفت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي، عن البوستر الدعائي للدورة السادسة من المهرجان، والتى ستقام خلال الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر بمدينة السلام «شرم الشيخ» بمحافظة جنوب سيناء.

المهرجان من 6 إلى 11 نوفمبر القادم

صمم بوستر المهرجان هذا العام الفنان علي عبدالرحمن، وقد استمد مادته الرئيسية من ألوان البحر مع وجود عنصر الشباب، بالإضافة لفكرة الفنون الأدائية والتى استوحى شكلها من خلال عرض «إيزيس» الذى شارك في الدورة الخامسة من المهرجان وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، ليؤكد البوستر فى النهاية أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يجمع فى طياته العروض المسرحية والفنون الأدائية المختلفة بمسابقاته المتنوعة.

وكانت قد كشفت إدارة المهرجان، أن الدورة السادسة منه تحمل اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وسيعلن عن تفاصيل الدورة خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين 25 أكتوبر الساعة السابعة مساء، بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس، وكل أعضاء اللجنة العليا للمهرجان المكونة من، د. إنجى البستاوي، المدير العام للمهرجان، الإعلامى خيرى رمضان، أ. د.طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المخرج عادل عبده، الفنان هاني كمال، الفنان محسن منصور، الفنان نضال الشافعى، الفنان والمخرج مازن الغرباوي، مؤسس ورئيس المهرجان.

المهرجان يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب

يذكر أن المهرجان يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان يوم 6 نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ، وتنتهي يوم 11 من نفس الشهر.