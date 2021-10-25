نواب: إلغاء الطوارئ رسالة للعالم.. وله انعكاسات على الاقتصاد والسياحة

أشاد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاص بإلغاء مد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات، ووصفه بالقرار التاريخي.

وقال المندوه، إن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ جاء تعبيرا عن حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها البلاد، ويؤكد أن مصر حققت أهدافها كاملة في القضاء على الإرهاب، وأصبحت بحق واحة للأمن والاستقرار في المنطقة بفضل جهود قيادتها الحكيمة وقواتها المسلحة ورجال أمنها البواسل وقوة شعبها العظيم.

إلغاء مد حالة الطوارئ

ووجه المندوه، رسالة شكر للقيادة السياسية والقوات المسلحة وقوات الشرطة على ما قدموه من تضحيات وجهود لاسترداد وجه مصر المشرق، وفرض الأمن وتحقيق الأمان، والحفاظ على الوطن، والوصول إلى مرحلة الاستقرار الكامل، مشيدا بدور الشعب المصري العظيم ورجال مصر الأوفياء في مواجهة كافة التحديات التي مرت بالبلاد.

رسالة للداخل والخارج

من جانبه، قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن إلغاء مد حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، في جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة، رسالة للداخل والخارج، بأن الدولة المصرية استكملت بناء مؤسساتها، وماضية نحو مستقبل مشرق، وتحقيق خطة التنمية، وأنها استطاعت التصدي للتحديات والمؤامرات سواء الداخلية أو الخارجية.

مجلس النواب

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الشعب المصري، يرى في الرئيس عبد الفتاح السيسي نموذجا لقائد فريد من نوعه، يمشي بخطى ثابتة، ولا يسعنا إلا أن نقدم له الشكر، فهذه الخطوة تأكيد على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت القضاء على الإرهاب وخفافيش الظلام والقوى الغاشمة، التي كانت تريد اختطاف الوطن بل والعبث بأمن وسلامة المنطقة بالكامل، وأن رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة بذلوا الغالي والنفيس من أجل القضاء على قوى الشر التي كانت تريد نشر الرعب والإرهاب في المنطقة بالكامل.

وأكد محسب، أن هذا القرار سيساهم بقوة في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما ينعكس على حركة الاقتصاد بشكل عام، خاصة وأنه رسالة طمأنة للجميع بأن مصر آمنة تماما، مشيدا بالجهود التي بذلها الشعب المصري من أجل رفعة الوطن.

قوة الدولة المصرية

كما أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد يؤكد قوة الدولة المصرية، ونجاحها في مواجهة التحديات الأمنية التي واجهتها خلال السنوات الماضية من أعمال إرهابية وغيرها.

وقال زين الدين، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن القرار يؤكد أن الدولة المصرية لم تعد في حاجة لإعلان حالة الطوارئ، خاصة وأن الشعب المصري أصبح على يقين كامل بكافة المخططات التي تستهدف إسقاط الدولة المصرية، وهو ما يدل علي وعي المصريين.

وتابع عضو مجلس النواب: «ذلك القرار سيكون له نتائج إيجابية علي البلاد سواء بالنسبة للقطاع الاقتصادي أو السياحي وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات والمجالات».

ورأى النائب محمد زين الدين، القرار بأنه إنجاز جديد يحسب للدولة المصرية وقيادتها السياسية، ويتزامن مع ما تشهده البلاد من تنمية ومشروعات قومية في مختلف القطاعات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، كتب عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، «يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار. ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه..تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر».