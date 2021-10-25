عبدالمنعم سعيد يعدد فوائد إلغاء الطوارئ: دخلنا المرحلة الطبيعية

علق الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات، قائلا إنه يعد شيئا إيجابيا «أنا من الجيل الذي عاش في قانون الطوارئ لفترة طويلة في مصر، وكان من المعروف إنه بسبب ظروف استثنائية مرت بها البلاد منذ استشهاد الرئيس السادات، وهي ظروف غير طبيعية».

مصر دخلت المرحلة الطبيعية بعد إلغاء حالة الطوارئ

وأضاف «سعيد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، اليوم الاثنين، أنَّ إعلان إلغاء مد حالة الطوارئ اليوم يعكس أن مصر دخلت المرحلة الطبيعية غير الاستثنائية نتيجة للجهد الكبير الذي حدث في السنوات الماضية المتعلقة ببناء الدولة وتجهيزها لهذه المرحلة، «نحن واثقون تماما أن الأمن والأمان موجود في البلاد وقدرتنا على البناء ستظل مستمرة خلال المرحلة المقبلة».

فوائد إلغاء حالة الطوارئ

وأشار إلى أن أي دولة تكون في ظروف استثنائية، يكون هناك تحفظات عليها من قبل الشركات العالمية والجهات التي تمنح وتساعد من هيئات ذات طبيعة مالية، وكل ذلك يؤدي للتردد، كون الدولة في ظروف استثنائية نتيجة وجود هذا القانون.

العالم مطمئن من الأوضاع في مصر

ولفت إلى أن العالم مطمئن للأوضاع في مصر، وما جرى من اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومع جهات كثيرة كانت تعكس هذه الثقة، لكن المراهنة لا تقتصر على هذه الثقة فقط، ولكن اتساع ذلك لكي يشمل الاستثمارات الأجنبية، «نأمل أن هذا القرار يرفع كثيرا من الحرج الذي كان موجودا فيما يتعلق بموضوع الاستثمارات».

وأكد أن هناك عوامل أخرى لها علاقة بالمناخ الاستثماري الموجود في مصر، «علينا أن نستمر في الجهد الجاري لكي نحصل على نصيبنا العادل من الاستثمارات الدولية».