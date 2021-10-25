«برلمانية» الوفد: إلغاء الطوارئ انتصار للدولة المصرية.. تحية للشهداء

أكد النائب سيلمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد، بعد سنوات من تطبيقه، انتصار للدولة المصرية، وانتصار للحق والعدل، لتظل مصر واحة الأمن والأمان، بفضل تضحيات أبنائها وبفضل القيادة السياسية التي برهنت على صدقها مع شعبها في حمل رسالة الوطن.

إلغاء مد حالة الطوارئ

ووجه وهدان، في بيان له باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، التحية لشهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن والشعب المصري من دفع فاتورة الاستقرار في الحفاظ علي مقدرات الوطن ووحدته، مؤكدا بأن فضل هؤلاء من بداية ثورة 30 يونيو سيظل نبراسا يضيء الطريق لنا والأجيال المقبلة لمزيد من التنمية والازدهار.

حزب الوفد

ووجه وهدان، التحية للقوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة المدنية، الذين وقفوا كحائط صد ضد براثن الإرهاب والجماعات التكفيرية لحماية البلاد والعباد في مصرنا الحبيبة، مضيفا «تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وقال السيسي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».