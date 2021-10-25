نواب: إلغاء الطوارئ شهادة نجاح لرجال الجيش والشرطة وتكريم للشهداء

أكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ هو قرار تاريخي.

وقال النائب طارق الخولي، في تصريح لـ«الوطن»، إن مصر على مدار سنوات ماضية كانت تواجه خطر الإرهاب، الذي كان لا يحيط بمصر فحسب ولكن بالمنطقة ككل، وبالتالي خروج هذا القرار التاريخي في هذا التوقيت، يعبر عن انتصارات مصر في مكافحة الإرهاب وإرساء الاستقرار الأمني في مصر، والحفاظ على كيان الدولة المصرية.

شهداء الجيش والشرطة ضحوا من أجل أن تنعم مصر بوطن مستقر

وأشار إلى أننا إذ نحتفي بمثل هذا القرار التاريخي، نؤكد أن مصر قدمت شهداء من القوات المسلحة والشرطة، الذين ضحوا من أجل أن تنعم مصر بوطن مستقر، نجح في التصدي للإرهاب في ظل منطقة تموج بالصراعات والمواجهات المسلحة.

وقال: «تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي ولأبطالنا وشهدائنا، وتحية للشعب المصري الذى استطاع أن يواجه ويصمد حتى تحقق الانتصار».

القرار شهادة نجاح لرجال الجيش والشرطة وتكريم لدماء الشهداء

من جانبه أشاد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مؤكدًا أن توقيت هذا القرار يؤكد انتصار الدولة المصرية على الإرهاب الغادر والخسيس، وتم تطهير البلاد نهائيا من كل أعمال الخسة والندالة، وهو شهادة نجاح لرجال الجيش والشرطة وتكريم لدماء الشهداء.

وأشار تيسير مطر، في بيان له اليوم، عقب منشور الرئيس عبدالفتاح السيسي على صفحته الشخصية، بإلغاء حالة الطوارئ في البلاد، إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن الدولة المصرية في 7 سنوات، استطاعت دحر الإرهاب الأسود بعد أن كاد يفتك بها ويفتت أوصالها ويهدد أمنها واستقرارها، ويأتي كل ذلك بسب الجهود والحنكة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم وثقة المواطن المصري في فخامة الرئيس وفي كافة جهود التنمية والبناء.

وأضاف مطر، أن الدولة المصرية الآن ليست في حاجة إلى مد حالة الطوارئ، خاصة وأن الشعب المصري أصبح على يقين كامل بكافة المخططات التي يتم تنفيذها لإسقاط الدولة المصرية من قبل المنظمات المشبوهة.

وتابع بأن هذا القرار تعبير عن شهادة نجاح لرجال الجيش والشرطة في تنفيذ التكليفات الصادرة لهم بمواجهة الإرهاب إلى جانب الضربات الاستباقية لأبطال الأمن الوطني، فشكرا سيادة الرئيس على هذا القرار الذي يبعث برسالة مصرية هامة للعالم أجمع، وهي أن مصر وهي تستعد لدخول عصر الجمهورية الجديدة ستكون بلا طوارئ.

علاء عابد: مصر باتت تنعم بالأمن والأمان

بدوره، أشاد النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لافتا إلى أن مصر باتت تنعم بالأمن والأمن في عهد السيسي، وهو حريص دائما على توفير الأمن الذي افتقدناه لفترات طويلة.

وأضاف النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع قواعد الجمهورية الجديدة التي طالما حلم بها المواطن المصري منذ عقود طويلة، وتحققت بفضل جهود الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي، الذي لديه إصرار وعزيمة على بناء دوله خالية من العشوائيات، وأن يحيا فيها المواطن حياة كريمة، وقد رأينا المشروعات القومية التي تهدف إلى تنمية الحاضر والمستقبل.

وأكد النائب علاء عابد، أن الإنجازات الموجودة الآن على الأرض وفي كل مكان، تؤكد أننا أمام قائد تاريخي واستثنائي لهذه الأمة، ويقفز بنا إلى المستقبل بسرعة كبيرة نحو المستقبل وبناء الوطن.