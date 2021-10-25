نائب التنسيقية: قرار إلغاء حالة الطوارئ يعكس مدى الاستقرار الأمني

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قرار رئيس الجمهورية إلغاء حالة الطوارئ لأول مرة منذ سنوات، يعكس مدى الاستقرار الأمني والسياسي، الذي وصلته الدولة المصرية.

إلغاء حالة الطوارئ

وأضاف عبدالعزيز، في بيان، أن القرار جاء نتيجة تضحيات كبيرة من شهدائنا الأبطال.

وتابع: أن القرار خطوة إيجابية كبيرة في طريقنا نحو الجمهورية الجديدة، القائمة على احترام الدستور والقانون، ومبادئ حقوق الإنسان، في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.