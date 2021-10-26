ما مصير المحاكمات الاستثنائية بعد إلغاء حالة الطواريء في مصر؟.. تشريعية الشيوخ تجيب

أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات طويلة، يعد قرارا تاريخيا، مضيفًا أن القرار جاء نتيجة جهود ضخمة، ومساعٍ كثيرة من القيادة السياسية، وكل الأجهزة المعنية، لتحقيق أعلى درجات الاستقرار والأمان بجهود مضنية، حتى تعود مصر ملاذ للأمن والأمان.

إلغاء حالة الطوارئ

وأضاف «فرج»، لـ الوطن، أن قوام الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السيسي، ينشأ بالأساس على التنمية ودفع عجلة الاستثمار قدمًا، وذلك لم يكن ليتحقق سوى بتحقيق أعلى درجات الأمن والاستقرار وهو ما وصلنا إليه الآن، مؤكدًا أن اليوم يعد انتصارًا حقيقيًا للأمن المصري.

قانون الطوارئ

ولفت «فرج»، إلى أن القرار يعني مزيدًا من الاستقرار السياسي والأمني وهو ما سيكون له بكل تأكيد انطباع جيد لدى المستثمرين الأجانب والمجتمع الدولي، وقد يكون دافع لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي الذي وصلته الدولة المصرية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتجه لتحقيق إطار الدولة الوطنية الحديثة القادرة بدستورها وقانونها الطبيعى على تحقيق العدل والمساواة.

تشريعية الشيوخ تفسر إلغاء حالة الطوارئ في مصر

وأوضح أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أنه بموجب قرار إلغاء حالة الطواريء يترتب عليه إلغاء المحاكمات الاستثنائية مثل محاكم أمن الدولة العليا طوارئ وكذلك نيابة أمن الدولة العليا طوارئ وستعود المحاكمات إلى طبيعتها وفقًا لقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات الحاليين.

وأشار أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية خاضت حربًا شرسه ضد الإرهاب والآن هي تسير بأقدام ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، موجهًا التحية والتقدير للرئيس السيسي وجميع رجال القوات المسلحة ورجال الداخلية وكافة أجهزة الدولة، في تحقيق الأمن والسلامة في كافة ربوع الوطن واجتثاء براثن الإرهاب من جذوره.

من جانبه أشاد النائب سمير البيومي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة القليوبية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء حالة الطواريء في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن مصر تنعم بالأمن والاستقرار في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي استطاع تحقيق الأمن والاستقرار للمواطن المصري.

وتابع البيومي، إلى أن قرار الرئيس بإنهاء حالة الطوارئ في البلاد، تعد انفراجه لم تشهدها البلاد على مدار سنوات وهي تبعث الأمل والتفائل لما تشهدة مصر من نجاحات على كافة الأصعدة، وتأسيس الجمهورية الجديدة التي تقوم على دولة قوية في كافة النواحي، مطالبا الشعب المصري أن يقف وراء الرئيس السيسي والحكومة حتى تنعم الدولة بالأمن والاستقرار.